Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин
Киев обрекает на уничтожение своих окруженных на левом берегу реки Оскол бойцов, мешая им сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
