Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 11.12.2025
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин
Киев обрекает на уничтожение своих окруженных на левом берегу реки Оскол бойцов, мешая им сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
димитров
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире, киев, россия, димитров, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Димитров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Киев обрекает на уничтожение окруженных военных ВСУ, заявил Путин

Путин: Киев обрек на уничтожение окруженных на левом берегу Оскола военных ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киев обрекает на уничтожение своих окруженных на левом берегу реки Оскол бойцов, мешая им сдаться в плен, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Продолжается ликвидация окружённых группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове. Мы видим, что киевский режим, не позволив формированиям ВСУ, блокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение ", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДимитровВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
