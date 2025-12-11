https://ria.ru/20251211/putin-2061492242.html
Путин пожелал удачи российским военным в зоне СВО
Президент России Владимир Путин пожелал российским военнослужащим в зоне специальной военной операции, освобождавшим Северск, удачи и всего самого доброго. РИА Новости, 11.12.2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
