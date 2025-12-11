https://ria.ru/20251211/putin-2061491803.html
Путин и Мадуро подтвердили настрой на реализацию совместных проектов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных проектов в экономической, энергетической, финансовой, культурной и других сферах, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах", - говорится в сообщении.