Путин и Мадуро подтвердили настрой на реализацию совместных проектов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на реализацию совместных проектов в экономической, энергетической, финансовой, культурной и других сферах, сообщила пресс-служба Кремля.