Путин провел телефонный разговор с Мадуро

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", — говорится в сообщении.
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Лидеры подтвердили настрой на реализацию совместных проектов в экономической, энергетической, финансовой, культурной и других сферах.
Обострение в Карибском море
Вашингтон не раз использовал вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американской стороны, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации действующего правительства. Утверждается, что Мадуро якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.