Путин провел телефонный разговор с Мадуро
18:23 11.12.2025 (обновлено: 19:03 11.12.2025)
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 11.12.2025
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, В мире, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы США, Военно-морские силы США
Путин в разговоре с Мадуро поддержал курс Венесуэлы в условиях внешнего давления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Лидеры подтвердили настрой на реализацию совместных проектов в экономической, энергетической, финансовой, культурной и других сферах.
Телефонный разговор состоялся на фоне значительного обострения отношений между Венесуэлой и США в последние месяцы. Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Мадуро в условиях растущего внешнего давления.

Обострение в Карибском море

Вашингтон не раз использовал вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американской стороны, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации действующего правительства. Утверждается, что Мадуро якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты. При этом президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
