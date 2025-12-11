Путин провел телефонный разговор с Мадуро

"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Лидеры подтвердили настрой на реализацию совместных проектов в экономической, энергетической, финансовой, культурной и других сферах.

Вашингтон не раз использовал вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американской стороны, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.