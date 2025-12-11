Рейтинг@Mail.ru
18:22 11.12.2025 (обновлено: 18:28 11.12.2025)
Путин и Мадуро обменялись мнениями о развитии дружественных отношений
Путин и Мадуро обменялись мнениями о развитии дружественных отношений
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о развитии дружественных отношений в русле РИА Новости, 11.12.2025
Путин и Мадуро обменялись мнениями о развитии дружественных отношений

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о развитии дружественных отношений в русле Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин выразил солидарность с народом Венесуэлы в разговоре с Мадуро
