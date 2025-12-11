https://ria.ru/20251211/putin-2061490817.html
Путин и Мадуро обменялись мнениями о развитии дружественных отношений
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о развитии дружественных отношений в русле РИА Новости, 11.12.2025
венесуэла
в мире
россия
николас мадуро
владимир путин
венесуэла
россия
Венесуэла, В мире, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин
