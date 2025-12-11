Путин и Мадуро обменялись мнениями о развитии дружественных отношений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о развитии дружественных отношений в русле Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

"Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - говорится в сообщении.