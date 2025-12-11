Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о приближении восстановления мирной жизни на Донбассе - РИА Новости, 11.12.2025
18:21 11.12.2025
Путин заявил о приближении восстановления мирной жизни на Донбассе
Действия ВС Российской Федерации приближают восстановление мирной жизни на земле Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
донбасс, россия, северск, владимир путин
Донбасс, Россия, Северск, Владимир Путин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Действия ВС Российской Федерации приближают восстановление мирной жизни на земле Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.
"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса
