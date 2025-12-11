https://ria.ru/20251211/putin-2061490692.html
Путин заявил о приближении восстановления мирной жизни на Донбассе
Путин заявил о приближении восстановления мирной жизни на Донбассе - РИА Новости, 11.12.2025
Путин заявил о приближении восстановления мирной жизни на Донбассе
Действия ВС Российской Федерации приближают восстановление мирной жизни на земле Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
Путин заявил о приближении восстановления мирной жизни на Донбассе
Путин: освобождение Северска приближает восстановление мирной жизни в Донбассе