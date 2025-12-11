https://ria.ru/20251211/putin-2061489903.html
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину - РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину
Доклад одного из бойцов ВС Российской Федерации президенту России Владимиру Путину из освобожденного Северска по видеосвязи прервался из-за воздействия РЭБ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:19:00+03:00
2025-12-11T18:19:00+03:00
2025-12-11T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
владимир путин
валерий герасимов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251201/vsu-2059065779.html
россия
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северск, владимир путин, валерий герасимов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Происшествия
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину
Герасимов: доклад одного из бойцов Путину прервался из-за воздействия РЭБ ВСУ