Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/putin-2061489903.html
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину - РИА Новости, 11.12.2025
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину
Доклад одного из бойцов ВС Российской Федерации президенту России Владимиру Путину из освобожденного Северска по видеосвязи прервался из-за воздействия РЭБ... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:19:00+03:00
2025-12-11T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
северск
владимир путин
валерий герасимов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251201/vsu-2059065779.html
россия
северск
россия, северск, владимир путин, валерий герасимов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Северск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Происшествия
Герасимов объяснил, почему прервался доклад одного из бойцов Путину

Герасимов: доклад одного из бойцов Путину прервался из-за воздействия РЭБ ВСУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Доклад одного из бойцов ВС Российской Федерации президенту России Владимиру Путину из освобожденного Северска по видеосвязи прервался из-за воздействия РЭБ противника, объяснил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Путин по видеосвязи обратился к бойцам ВС России, которые находятся в зоне СВО, и попросил доложить о ситуации с линии боевого соприкосновения, но связь оборвалась.
"Это воздействие РЭБ противника, давит", - сказал Герасимов Путину.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВС России ведут уличные бои в Северске
1 декабря, 23:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСеверскВладимир ПутинВалерий ГерасимовПроисшествия
 
 
