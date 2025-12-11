https://ria.ru/20251211/putin-2061487493.html
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах - РИА Новости, 11.12.2025
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах
Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет в плановом порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:14:00+03:00
2025-12-11T18:14:00+03:00
2025-12-11T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_efba8ec63aefb66f325d47165bd2ad52.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061486963.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a16e0406eb760a42e5a5e77a004e215f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах
Путин: создание полосы безопасности в приграничных районах идет по плану