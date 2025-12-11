Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 11.12.2025
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах - РИА Новости, 11.12.2025
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах
Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет в плановом порядке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
безопасность
украина
россия
украина, россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах

Путин: создание полосы безопасности в приграничных районах идет по плану

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет в плановом порядке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту, в плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины", - сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин
Вчера, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
