Путин рассказал о ходе создания полосы безопасности в приграничных районах

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту, в плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины", - сказал глава государства в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.