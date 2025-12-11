https://ria.ru/20251211/putin-2061487130.html
У противника в Северске не получилось ничего, заявил Путин
У противника в Северске не получилось ничего, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
У противника в Северске не получилось ничего, заявил Путин
У противника в Северске не получилось ничего, а у российских военных получилось все, что они запланировали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
У противника в Северске не получилось ничего, заявил Путин
