Рейтинг@Mail.ru
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/putin-2061486963.html
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин
Освобождение города Северск значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса, заявил президент... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:12:00+03:00
2025-12-11T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
россия
донбасс
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061485974_835:332:3176:1649_1920x0_80_0_0_1e532b81049a6505b11d10ce91e46dc2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061485974_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_29efaa2c322f2286f52be380f4b3c80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, россия, донбасс, владимир путин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин

Путин: освобождение Северска приближает изгнание ВСУ с территории России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Освобождение города Северск значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскРоссияДонбассВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала