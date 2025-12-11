https://ria.ru/20251211/putin-2061486963.html
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин
Освобождение города Северск значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса, заявил президент... РИА Новости, 11.12.2025
Взятие Северска приближает изгнание ВСУ с территории России, заявил Путин
Путин: освобождение Северска приближает изгнание ВСУ с территории России