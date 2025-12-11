https://ria.ru/20251211/putin-2061486555.html
Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении
Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении - РИА Новости, 11.12.2025
Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении
Российский лидер Владимир Путин проведет беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:09:00+03:00
2025-12-11T18:09:00+03:00
2025-12-11T18:27:00+03:00
туркмения
ашхабад
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
сердар бердымухамедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061484942.html
туркмения
ашхабад
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, ашхабад, владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, сердар бердымухамедов
Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Сердар Бердымухамедов
Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении
Песков сообщил, что Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении