Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении
18:09 11.12.2025 (обновлено: 18:27 11.12.2025)
Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении
туркмения, ашхабад, владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, сердар бердымухамедов
Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Сердар Бердымухамедов
Путин в Ашхабаде проведет беседу с президентом Туркмении

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин проведет беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что президент РФ в ходе своего визита в Ашхабад в пятницу проведет ряд встреч на полях Международного форума мира и доверия.
"Как мы уже говорили, непосредственно будет беседа с туркменским коллегой", - сказал Песков журналистам.
Пресс-служба Кремля в среду объявила, что Путин в четверг и пятницу посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
ТуркменияАшхабадВладимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковСердар Бердымухамедов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
