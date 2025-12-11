https://ria.ru/20251211/putin-2061484942.html
Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом
Президент России Владимир Путин в Ашхабаде проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:06:00+03:00
ашхабад
россия
иран
