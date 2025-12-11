Рейтинг@Mail.ru
Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 11.12.2025 (обновлено: 18:09 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/putin-2061484942.html
Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом
Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом - РИА Новости, 11.12.2025
Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом
Президент России Владимир Путин в Ашхабаде проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T18:06:00+03:00
2025-12-11T18:09:00+03:00
ашхабад
владимир путин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
россия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994468220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d092d5f0a6eb01b5d9261a21fc6f54.jpg
https://ria.ru/20251211/peskov-2061483649.html
ашхабад
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994468220_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1aa259dc21f6d60b84724c84026336ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ашхабад, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, россия, иран
Ашхабад, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, Россия, Иран
Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом

Песков сообщил, что Путин в Ашхабаде проведет встречу с Пезешкианом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Ашхабаде проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Беседа будет с президентом Ирана Пезешкианом", - сказал Песков журналистам.
Путин 11-12 декабря посетит Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. На полях мероприятия президент России проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Кремль анонсировал встречу Путина с премьером Пакистана в Ашхабаде
Вчера, 18:03
 
АшхабадВладимир ПутинМасуд ПезешкианДмитрий ПесковРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала