ВС России продолжают выполнение задач СВО, заявил Путин
Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции, уверенно продвигаются по всему фронту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
