ВС России продолжают выполнение задач СВО, заявил Путин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 11.12.2025 (обновлено: 18:07 11.12.2025)
ВС России продолжают выполнение задач СВО, заявил Путин
ВС России продолжают выполнение задач СВО, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России продолжают выполнение задач СВО, заявил Путин
Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции, уверенно продвигаются по всему фронту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
безопасность
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВС России продолжают выполнение задач СВО, заявил Путин

Путин: ВС РФ уверенно продвигаются по всему фронту

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции, уверенно продвигаются по всему фронту, заявил президент России Владимир Путин.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала