Группировка "Восток" продвигается высокими темпами, заявил Путин
Группировка "Восток" продвигается высокими темпами, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Группировка "Восток" продвигается высокими темпами, заявил Путин
Продвижение группировки "Восток" в Запорожской области идет высокими темпами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:45:00+03:00
2025-12-11T17:45:00+03:00
2025-12-11T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир путин
запорожская область
россия
Группировка "Восток" продвигается высокими темпами, заявил Путин
Путин: продвижение "Востока" в Запорожской области идет высокими темпами