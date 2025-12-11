https://ria.ru/20251211/putin-2061470813.html
Путин попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне СВО
Путин попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2025
Путин попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными попросил начальника Генштаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова доложить о развитии обстановки в зоне СВО. РИА Новости, 11.12.2025
