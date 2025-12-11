Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 11.12.2025
Путин попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне СВО
Путин попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными попросил начальника Генштаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова доложить о развитии обстановки в зоне СВО. РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
валерий герасимов
украина
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность, россия, владимир путин, валерий герасимов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Украина, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными попросил начальника Генштаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова доложить о развитии обстановки в зоне СВО.
"В начале нашей работы, как уже заведено, прошу начальника Генерального штаба доложить о развитии обстановки в зоне специальной военной операции", - сказал Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
