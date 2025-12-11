https://ria.ru/20251211/putin-2061470358.html
Путин отметил роль личного состава "Юга" в ходе подготовки штурмовых групп
Путин отметил роль личного состава "Юга" в ходе подготовки штурмовых групп - РИА Новости, 11.12.2025
Путин отметил роль личного состава "Юга" в ходе подготовки штурмовых групп
Президент России Владимир Путин отметил роль личного состава и командования "Южной" группировки войск в ходе подготовки и слаживания штурмовых групп. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:42:00+03:00
2025-12-11T17:42:00+03:00
2025-12-11T17:51:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин