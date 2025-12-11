Рейтинг@Mail.ru
Инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
17:38 11.12.2025 (обновлено: 18:13 11.12.2025)
Инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии, заявил Путин
Инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии, заявил Путин
Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:38:00+03:00
2025-12-11T18:13:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
https://ria.ru/20251211/putin-2061486963.html
россия
Новости
ru-RU
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии, заявил Путин

Путин: инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
"Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в хоне СВО.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия, Безопасность, Владимир Путин
 
 
