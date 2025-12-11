Инициатива в зоне СВО находится в руках российской армии, заявил Путин

https://ria.ru/20251211/putin-2061465349.html
Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:38:00+03:00
2025-12-11T17:38:00+03:00
2025-12-11T18:13:00+03:00
россия, безопасность, владимир путин
