Путин получил доклады об освобождении Северска

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.
Заслушав доклад Герасимова, Верховный главнокомандующий отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Северск в ДНР
© Инфографика
«
"Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу".
Он вспомнил, что командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев в прошлом месяце пообещал взять Северск под контроль не позднее 15 декабря.
«
"Сказал и сделал. Мужчина".
Тот, в свою очередь, добавил, что освобождение города создает условия для наступления в направлении Славянска. В самом Северске идут мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп противника.
Тем временем бойцы сосредоточили силы на освобождении Константиновки, штурмовики продвигаются с боями в городе. Российские военные взяли под контроль уже 45 процентов зданий.
На левом фланге мотострелковые подразделения ведут бои по освобождению села Степановка. В Димитрове освобождена вся южная часть, бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.
Что касается продвижения ВС России на других направлениях, как следует из доклада Герасимова:
- войска группировки "Запад" после освобождения Купянска продолжают разгром окруженного противника к востоку от города на левом берегу реки Оскол;
- сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили села Кучеровка и Куриловка;
- бойцы "Севера" сосредоточили основные усилия на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей
- подразделения "Востока", форсировав реку Гайчур, развивают наступление на нескольких участках на юге Днепропетровской области;
- на Запорожье идут бои за Новопавловку, а в Гуляйполе они уже развернулись на улицах.
«
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины".
Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18