Путин получил доклады об освобождении Северска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 11.12.2025 (обновлено: 22:55 11.12.2025)
Путин получил доклады об освобождении Северска
Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР. РИА Новости, 11.12.2025
Совещание Путина с военными о ситуации на севере ДНР
Опубликованы кадры совещания Путина с военными. На совещании обсудили развитие ситуации на севере ДНР в границах ответственности Группировки войск "Юг".
2025-12-11T16:40
true
PT1M41S
Кадры из освобождённого Северска
Минобороны опубликовало кадры из освобождённого Северска. Жители встречают российских военных и благодарят за освобождение города.
2025-12-11T16:40
true
PT5M25S
Оказание помощи местным жителям Северска
Оказание помощи местным жителям Северска
2025-12-11T16:40
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061468733_443:0:1883:1080_1920x0_80_0_0_edb5972395f296e742e7ae62ce84dcc0.jpg
1920
1920
true
Путину доложили об освобождении Северска в ДНР

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска в ДНР.
Заслушав доклад Герасимова, Верховный главнокомандующий отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии.
"Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу".
Он вспомнил, что командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев в прошлом месяце пообещал взять Северск под контроль не позднее 15 декабря.
"Сказал и сделал. Мужчина".
Тот, в свою очередь, добавил, что освобождение города создает условия для наступления в направлении Славянска. В самом Северске идут мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп противника.
Тем временем бойцы сосредоточили силы на освобождении Константиновки, штурмовики продвигаются с боями в городе. Российские военные взяли под контроль уже 45 процентов зданий.
На левом фланге мотострелковые подразделения ведут бои по освобождению села Степановка. В Димитрове освобождена вся южная часть, бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.
Что касается продвижения ВС России на других направлениях, как следует из доклада Герасимова:
  • войска группировки "Запад" после освобождения Купянска продолжают разгром окруженного противника к востоку от города на левом берегу реки Оскол;
  • сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили села Кучеровка и Куриловка;
  • бойцы "Севера" сосредоточили основные усилия на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей
  • подразделения "Востока", форсировав реку Гайчур, развивают наступление на нескольких участках на юге Днепропетровской области;
  • на Запорожье идут бои за Новопавловку, а в Гуляйполе они уже развернулись на улицах.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины".

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
