14:01 11.12.2025 (обновлено: 14:02 11.12.2025)
Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, уверен Путин
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, уверен Путин

Путин: семейная налоговая выплата будет востребована у россиян

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Семейная налоговая выплата будет востребована у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, говоря о семейной налоговой выплате.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал о повышении зарплат бюджетников и пенсий
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
