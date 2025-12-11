Путин рассказал о повышении зарплат бюджетников и пенсий

О новой семейной выплате
- С следующего года в России введут новую налоговую выплату для поддержки семей с детьми:
- Эта выплата дополнит действующие льготы.
"Процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей. Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать систему соцподдержки еще более адресной, эффективной и справедливой".
О росте доходов россиян
- В России наблюдается рост реальных зарплат граждан:
"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. <...> Сейчас Социальный фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике".
- Увеличение зарплат как в бюджетной сфере, так и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сектор услуг:
О снижении уровня бедности
- Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях:
"Если в 2000-м доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек, или 29 процентов граждан, то по итогам прошлого года — 7,2 процента, или чуть более десяти миллионов человек".
- В 2036-м уровень бедности в стране должен опуститься ниже пяти процентов:
"Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно: снизить уровень бедности до менее семи процентов, а к 2036-му — менее пяти".
Об индексации пенсий
- Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение россиян в полном объеме.
- С 1 января страховые пенсии проиндексируют на 7,6 процента, то есть выше уровня инфляции, который ожидается по итогам этого года.
- А с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии:
"Тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров".