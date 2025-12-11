Рейтинг@Mail.ru
13:59 11.12.2025
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Среди прочего он рассказал о новой семейной выплате, росте зарплат и индексации пенсий. РИА Новости, 11.12.2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Путин: уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%
Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил Путин. Он назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни.
Путин рассказал о повышении зарплат бюджетников и пенсий

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Среди прочего он рассказал о новой семейной выплате, росте зарплат и индексации пенсий.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О новой семейной выплате

  • С следующего года в России введут новую налоговую выплату для поддержки семей с детьми:
"Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов региона".
  • Эта выплата дополнит действующие льготы.
"Процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей. Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать систему соцподдержки еще более адресной, эффективной и справедливой".

О росте доходов россиян

  • В России наблюдается рост реальных зарплат граждан:
"За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. <...> Сейчас Социальный фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике".

  • Увеличение зарплат как в бюджетной сфере, так и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сектор услуг:
"Структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, повышения благополучия российских семей".
О снижении уровня бедности

  • Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях:
"Если в 2000-м доходы ниже прожиточного минимума имели 42 миллиона человек, или 29 процентов граждан, то по итогам прошлого года — 7,2 процента, или чуть более десяти миллионов человек".

  • В 2036-м уровень бедности в стране должен опуститься ниже пяти процентов:
"Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно: снизить уровень бедности до менее семи процентов, а к 2036-му менее пяти".

Об индексации пенсий

  • Государство должно гарантировать пенсионное обеспечение россиян в полном объеме.
  • С 1 января страховые пенсии проиндексируют на 7,6 процента, то есть выше уровня инфляции, который ожидается по итогам этого года.
  • А с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии:
"Тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров".

