Россия подходит к ориентиру 2030 года по снижению бедности, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно продвигается к ориентиру 2030 года по снижению уровня бедности. РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно продвигается к ориентиру 2030 года по снижению уровня бедности.
"Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно: снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.