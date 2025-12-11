Рейтинг@Mail.ru
Россия подходит к ориентиру 2030 года по снижению бедности, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
13:58 11.12.2025
Россия подходит к ориентиру 2030 года по снижению бедности, заявил Путин
Россия подходит к ориентиру 2030 года по снижению бедности, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно продвигается к ориентиру 2030 года по снижению уровня бедности. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:58:00+03:00
2025-12-11T13:58:00+03:00
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия подходит к ориентиру 2030 года по снижению бедности, заявил Путин

Путин: Россия продвигается к ориентиру 2030 года по снижению уровня бедности

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно продвигается к ориентиру 2030 года по снижению уровня бедности.
"Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно: снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин назвал дату индексации социальных пенсий
Вчера, 13:55
 
Россия Владимир Путин
 
 
