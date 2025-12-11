Рейтинг@Mail.ru
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
13:56 11.12.2025 (обновлено: 14:22 11.12.2025)
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Путин: уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%
Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил Путин. Он назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни.
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин

Путин: уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5 процентов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент России Владимир Путин.
По итогам 2024 года, уровень бедности в России составил 7,2%.
*Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год. А именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году - менее 5%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
