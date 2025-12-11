https://ria.ru/20251211/putin-2061368555.html
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:56:00+03:00
2025-12-11T13:56:00+03:00
2025-12-11T14:22:00+03:00
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061376682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12e8c48fa9c18b348c38fffb18c77c2d.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061369371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061376682_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f49f5086bfc3741489b3bb9a6cc7dc7e.jpg
Путин: уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%
Уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил Путин. Он назвал формирование экономики высоких зарплат базовым условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни.
2025-12-11T13:56
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Уровень бедности в России должен стать ниже пяти процентов, заявил Путин
Путин: уровень бедности в России к 2036 году должен стать ниже 5 процентов