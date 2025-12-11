Получение семейной налоговой выплаты должно быть простым, заявил Путин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что процедура получения семейной налоговой выплаты в РФ должна быть максимально простой и необременительной.

"Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей", - сказал Путин на совещании.