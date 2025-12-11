https://ria.ru/20251211/putin-2061367658.html
Путин призвал анализировать работу по борьбе с бедностью
Президент РФ Владимир Путин попросил экономический блок анализировать работу по борьбе с бедностью. РИА Новости, 11.12.2025
Путин попросил экономический блок анализировать работу по борьбе с бедностью