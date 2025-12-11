https://ria.ru/20251211/putin-2061367378.html
Путин объявил о введении налоговой выплаты для поддержки семей с детьми
Путин объявил о введении налоговой выплаты для поддержки семей с детьми
Путин объявил о введении налоговой выплаты для поддержки семей с детьми
Семейная налоговая выплата для поддержки семей с двумя и более детьми будет введена с 2026 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:52:00+03:00
2025-12-11T13:52:00+03:00
2025-12-11T14:07:00+03:00
россия
Путин объявил о введении налоговой выплаты для поддержки семей с детьми
Путин: с 2026 года будет введена налоговая выплата для поддержки семей с детьми