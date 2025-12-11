Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января, сообщил Путин

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что 1 января 2026 года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, выше инфляции.

"С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. То есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего года", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.