https://ria.ru/20251211/putin-2061366088.html
Пенсии в России должны расти темпами не ниже инфляции, заявил Путин
Пенсии в России должны расти темпами не ниже инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Пенсии в России должны расти темпами не ниже инфляции, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:50:00+03:00
2025-12-11T13:50:00+03:00
2025-12-11T14:05:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905094_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_55adc4d7d146dd8bd53b60fc4784332e.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061369371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060905094_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_3f19068f71ac4af4547a8d55ec632e64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Пенсии в России должны расти темпами не ниже инфляции, заявил Путин
Путин: пенсии в России должны расти темпами не ниже инфляции