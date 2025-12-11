Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил на совещании по экономике обсудить повышение пенсий - РИА Новости, 11.12.2025
13:48 11.12.2025
Путин предложил на совещании по экономике обсудить повышение пенсий
Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников и пенсий. РИА Новости, 11.12.2025
2025
Путин предложил на совещании по экономике обсудить повышение пенсий

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить вопросы повышения зарплат бюджетников и пенсий.
"Сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, с увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Увеличение зарплат стимулирует внутренний спрос, заявил Путин
