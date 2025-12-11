Путин собрал совещание по экономическим вопросам

https://ria.ru/20251211/putin-2061364760.html
Президент России Владимир Путин в четверг собрал совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 11.12.2025
россия
