Путин назвал законы, которые принимает Госдума, хорошими
Президент России Владимир Путин назвал хорошими законы, которые принимает Государственная Дума. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:45:00+03:00
политика
россия
владимир путин
валерий зорькин
госдума рф
политика, россия, владимир путин, валерий зорькин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Госдума РФ
