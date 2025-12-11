Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал законы, которые принимает Госдума, хорошими - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 11.12.2025 (обновлено: 13:47 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/putin-2061364554.html
Путин назвал законы, которые принимает Госдума, хорошими
Путин назвал законы, которые принимает Госдума, хорошими - РИА Новости, 11.12.2025
Путин назвал законы, которые принимает Госдума, хорошими
Президент России Владимир Путин назвал хорошими законы, которые принимает Государственная Дума. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:45:00+03:00
2025-12-11T13:47:00+03:00
политика
россия
владимир путин
валерий зорькин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061357348_0:17:3198:1816_1920x0_80_0_0_30431ce36eef9cd5a908a68e4e1fb7ce.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061351510.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061357348_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_542a84ffdce70c0de9186085526c4d2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, валерий зорькин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Госдума РФ
Путин назвал законы, которые принимает Госдума, хорошими

Путин назвал принимаемые Госдумой законы хорошими

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Валерий Зорькин во время встречи в Кремле
Владимир Путин и Валерий Зорькин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Валерий Зорькин во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошими законы, которые принимает Государственная Дума.
Об этом глава государства сказал в четверг на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
Глава КС в беседе отметил, что видит много нареканий в адрес нижней палаты парламента, однако, по его словам, Госдумой "издаются неплохие" законы.
"Хорошие", - отреагировал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин поздравил Зорькина с Днем Конституции
Вчера, 13:08
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалерий ЗорькинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала