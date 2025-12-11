Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд
11.12.2025
Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд
Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд
Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наибольшее количество обращений россиян в Конституционный суд РФ касалось вопросов конституционного статуса личности, а также гражданского права, гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовного процесса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг провел встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
"Насколько я знаю, наибольшее количество обращений в Конституционный суд касалось вопросов конституционного статуса личности, потом - гражданское право, гражданское судопроизводство, уголовное право и уголовный процесс", - сказал Путин в ходе встречи.
Он добавил, что россияне также обращались в Конституционный суд РФ по вопросам защиты своих прав в административном судопроизводстве.
Путин назвал приоритет Конституции безусловным
