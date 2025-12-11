Путин рассказал о темах обращений россиян в Конституционный суд

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наибольшее количество обращений россиян в Конституционный суд РФ касалось вопросов конституционного статуса личности, а также гражданского права, гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовного процесса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что россияне также обращались в Конституционный суд РФ по вопросам защиты своих прав в административном судопроизводстве.