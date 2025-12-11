https://ria.ru/20251211/putin-2061354092.html
Власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции, заявил Путин
Власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2025
Власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции, заявил Путин
Российские власти будут исходить из безусловного приоритета конституции и во внутренней политике, и на внешнем контуре, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
Власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции, заявил Путин
Путин: российские власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции