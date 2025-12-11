https://ria.ru/20251211/putin-2061352542.html
Путин рассказал об ответственной работе Конституционного суда
Конституционный суд РФ проводит большую и ответственную работу с обращениями граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2025
Путин рассказал об ответственной работе Конституционного суда
