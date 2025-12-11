Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об ответственной работе Конституционного суда
13:11 11.12.2025
Путин рассказал об ответственной работе Конституционного суда
Путин рассказал об ответственной работе Конституционного суда
Конституционный суд РФ проводит большую и ответственную работу с обращениями граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин рассказал об ответственной работе Конституционного суда

Путин: Конституционный суд проводит большую и ответственную работу с обращениями

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ проводит большую и ответственную работу с обращениями граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа большая и очень ответственная (с обращениями граждан - ред.), Конституционный суд выполняет свою высокую функцию по защите прав, интересов граждан, но и по защите самого конституционного строя", - сказал глава государства в ходе встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
