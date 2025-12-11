Рейтинг@Mail.ru
Путин провел в Кремле встречу с председателем Конституционного суда - РИА Новости, 11.12.2025
13:07 11.12.2025 (обновлено: 13:12 11.12.2025)
Путин провел в Кремле встречу с председателем Конституционного суда
Путин провел в Кремле встречу с председателем Конституционного суда
2025
Путин провел в Кремле встречу с председателем Конституционного суда

Путин провел встречу с председателем Конституционного суда Зорькиным

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
Встреча состоялась в четверг в Кремле накануне Дня Конституции. Последний раз Путин встречался с Зорькиным в декабре 2024 года. Тогда он вручил Путину сборник избранных решений Конституционного суда в бумажном и электронном виде.
Ранее о планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин поинтересовался у Краснова, как идет процесс вступления в должность
