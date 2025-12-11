Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным
12:52 11.12.2025
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным
Почти 869 тысяч обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, до проведения которой осталось восемь дней, сообщили в канале... РИА Новости, 11.12.2025
россия
2025
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным

На прямую линию с Путиным поступило почти 869 тысяч обращений

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Почти 869 тысяч обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, до проведения которой осталось восемь дней, сообщили в канале Кремля в мессенджере Max.
"(Всего - ред.) 868 981 обращение поступило в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 12:00 на линию поступило 347 тысяч звонков, 210 тысяч вопросов в мессенджер MAX, 136 тысяч СМС-сообщений, 108 тысяч обращений через социальные сети, 30 тысяч вопросов через сайт, а также 24 тысячи ММС-сообщений и 11 тысяч вопросов через приложение.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
