В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 11.12.2025
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным
Почти 869 тысяч обращений поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, до проведения которой осталось восемь дней, сообщили в канале... РИА Новости, 11.12.2025
В Кремле рассказали о числе обращений на прямую линию с Путиным
На прямую линию с Путиным поступило почти 869 тысяч обращений