Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда
Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда - РИА Новости, 11.12.2025
Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ
Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда
