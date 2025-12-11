Рейтинг@Mail.ru
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 11.12.2025
12:31 11.12.2025 (обновлено: 12:39 11.12.2025)
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он проведет в середине дня совещание по экономическим вопросам. Традиционно участники во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным - представители экономического блока правительства: Эльвирой Набиуллиной, ЦБ, представитель Минфина, руководство администрации президента. Традиционное совещание по экономвопросам будет открытым выступлением президента", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что президент в четверг работает в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На полях форума в Ашхабаде планируется встреча Путина и Эрдогана
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
