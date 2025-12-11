https://ria.ru/20251211/putin-2061338479.html
Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:31:00+03:00
2025-12-11T12:31:00+03:00
2025-12-11T12:39:00+03:00
россия
