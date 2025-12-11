Рейтинг@Mail.ru
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
09:40 11.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за 8 дней до начала программы превысило 800 тысяч, такие данные приводит нейросеть... РИА Новости, 11.12.2025
россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за 8 дней до начала программы превысило 800 тысяч, такие данные приводит нейросеть Сбербанка "ГигаЧат", которая занимается обработкой обращений.
“Всего обращений 832338”, - следует из статистики нейросети, данные были приведены в четверг утром в эфире “России 1”.
Согласно статистике, чаще с вопросами обращаются женщины - 66% против 34%. Самой активной возрастной группой стали граждане старше 56 лет.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Путину направят списки на помилование, рассказали в СПЧ
Путину направят списки на помилование, рассказали в СПЧ
Вчера, 01:38
 
Россия Владимир Путин Сбербанк России Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Политика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
