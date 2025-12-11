https://ria.ru/20251211/putin-2061293906.html
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за 8 дней до начала программы превысило 800 тысяч, такие данные приводит нейросеть... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T09:40:00+03:00
2025-12-11T09:40:00+03:00
2025-12-11T09:40:00+03:00
россия
владимир путин
сбербанк россии
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
