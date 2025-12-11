Рейтинг@Mail.ru
Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Футбол
Футбол
 
00:26 11.12.2025 (обновлено: 13:06 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/pszh-2061254172.html
Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ"
Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ"
Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые одновременно играют на поле в составе французского футбольного клуба "Пари... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T00:26:00+03:00
2025-12-11T13:06:00+03:00
футбол
спорт
илья забарный
матвей сафонов
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
атлетик (бильбао)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061254739_0:100:3288:1950_1920x0_80_0_0_193b2b1432aac3c1978bb8adec823dc4.jpg
/20251210/karabakh-2061243371.html
спорт, илья забарный, матвей сафонов, луис энрике, пари сен-жермен (псж), атлетик (бильбао), лига чемпионов уефа, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Илья Забарный, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Атлетик (Бильбао), Лига чемпионов УЕФА, Вокруг спорта
Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ"

Сафонов и Забарный играют вместе на поле в матче "ПСЖ" и "Атлетика" в ЛЧ

© Getty Images / Juanma - UEFAСейв Матвея Сафонова
Сейв Матвея Сафонова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Juanma - UEFA
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые одновременно играют на поле в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
В среду в Бильбао проходит встреча шестого тура основного этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и испанским "Атлетиком". Сафонов вышел в стартовом составе, Забарный появился со скамейки запасных перед стартом второго тайма.
Для россиянина это второй матч в сезоне. Ранее российский голкипер вышел в стартовом составе в последней игре чемпионата Франции против "Ренна" (5:0). Забарный эту встречу пропустил.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года, Забарный - в августе 2025 года. Как сообщал РИА Новости источник, французский клуб хотел расстаться с Сафоновым после подписания контракта с Забарным, на котором настаивал главный тренер команды Луис Энрике.
Ранее в эфире YouTube-канала "Футбол 360" украинец сказал: "Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках, и я выполню свои обязательства перед клубом".
Обои Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Аякс" на выезде вырвал победу у "Карабаха" в Лиге чемпионов
10 декабря, 22:43
 
Футбол Спорт Илья Забарный Матвей Сафонов Луис Энрике Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Атлетик (Бильбао) Лига чемпионов 2025-2026 Вокруг спорта
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
