Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ"
Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ"
Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые одновременно играют на поле в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
2025-12-11T00:26:00+03:00
2025-12-11T00:26:00+03:00
2025-12-11T13:06:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые одновременно играют на поле в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
В среду в Бильбао проходит встреча шестого тура основного этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и испанским "Атлетиком". Сафонов вышел в стартовом составе, Забарный появился со скамейки запасных перед стартом второго тайма.
Для россиянина это второй матч в сезоне. Ранее российский голкипер вышел в стартовом составе в последней игре чемпионата Франции против "Ренна" (5:0). Забарный эту встречу пропустил.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года, Забарный - в августе 2025 года. Как сообщал РИА Новости источник, французский клуб хотел расстаться с Сафоновым после подписания контракта с Забарным, на котором настаивал главный тренер команды Луис Энрике.
Ранее в эфире YouTube-канала "Футбол 360" украинец сказал: "Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне на тренировках, и я выполню свои обязательства перед клубом".