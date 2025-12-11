Сафонов и украинец впервые играют вместе на поле за "ПСЖ"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный впервые одновременно играют на поле в составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

В среду в Бильбао проходит встреча шестого тура основного этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и испанским "Атлетиком". Сафонов вышел в стартовом составе, Забарный появился со скамейки запасных перед стартом второго тайма.

Для россиянина это второй матч в сезоне. Ранее российский голкипер вышел в стартовом составе в последней игре чемпионата Франции против "Ренна" (5:0). Забарный эту встречу пропустил.

Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года, Забарный - в августе 2025 года. Как сообщал РИА Новости источник, французский клуб хотел расстаться с Сафоновым после подписания контракта с Забарным, на котором настаивал главный тренер команды Луис Энрике.