ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове
ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове - РИА Новости, 11.12.2025
ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове
ПСБ провел сделку по продаже жилого дома в ЖК "Прибрежный" российскому производителю химической продукции АО "Пигмент" (бренд KRATA), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2025
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
тамбов
тамбовская область, тамбов
Тамбовская область, Тамбов
ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове
ПСБ обеспечил жильем сотрудников тамбовского предприятия ОПК
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ПСБ провел сделку по продаже жилого дома в ЖК "Прибрежный" российскому производителю химической продукции АО "Пигмент" (бренд KRATA), сообщает пресс-служба банка.
Новый многоэтажный дом предназначен исключительно для сотрудников компании и их семей, которые будут заселены в 105 квартир различного типа – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.
ЖК "Прибрежный" – проект в Тамбове, который реализует ПСБ в рамках программы по строительству льготного жилья для сотрудников предприятий оборонного-промышленного комплекса. Программа направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных кадров на промышленных предприятиях за счет создания условий для покупки работниками квартир по ценам ниже рыночных.
Жилой комплекс включает в себя три девятиэтажных дома комфорт-класса на 344 квартиры. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в четвертом квартале 2027 года.
"Эта сделка – важный шаг в реализации нашей программы по строительству льготного жилья. Проект ЖК "Прибрежный", безусловно, позволит создать комфортные условия для жизни работников одного из ключевых предприятий региона и станет дополнительным фактором привлечения высококлассных специалистов в Тамбовскую область. ПСБ продолжит развивать инициативы, направленные на поддержку сотрудников промышленных предприятий", – сказал старший вице-президент банка Сергей Добрин.