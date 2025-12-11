ПСБ провел сделку по продаже жилого дома для компании ОПК в Тамбове

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ПСБ провел сделку по продаже жилого дома в ЖК "Прибрежный" российскому производителю химической продукции АО "Пигмент" (бренд KRATA), сообщает пресс-служба банка.

Новый многоэтажный дом предназначен исключительно для сотрудников компании и их семей, которые будут заселены в 105 квартир различного типа – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.

ЖК "Прибрежный" – проект в Тамбове, который реализует ПСБ в рамках программы по строительству льготного жилья для сотрудников предприятий оборонного-промышленного комплекса. Программа направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных кадров на промышленных предприятиях за счет создания условий для покупки работниками квартир по ценам ниже рыночных.

Жилой комплекс включает в себя три девятиэтажных дома комфорт-класса на 344 квартиры. Ввод объекта в эксплуатацию состоится в четвертом квартале 2027 года.