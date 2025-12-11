Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом
17:16 11.12.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в волгоградской области
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в Волгоградской области
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС России на месте взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Сотрудники МЧС России на месте взрыва бытового газа в 4-этажном многоквартирном доме в городе Петров Вал Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 11 дек – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после взрыва газа в многоэтажке в волгоградском Петровом Вале, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
МЧС РФ в четверг сообщило, что при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области произошло частичное разрушение на четвертом этаже на площади 90 квадратных метров. По данным властей, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.
"Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с происшествием в одном из многоквартирных домов в городе Петров Вал Камышинского района", - говорится в сообщении ведомства.
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в Волгоградской области
 
 
