https://ria.ru/20251211/proverka-2061454241.html
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом - РИА Новости, 11.12.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после взрыва газа в многоэтажке в волгоградском Петровом Вале, сообщает пресс-служба ведомства в своем... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:16:00+03:00
2025-12-11T17:16:00+03:00
2025-12-11T17:16:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в волгоградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061419634_0:61:800:511_1920x0_80_0_0_109f5a85b7708aaea291b2e4c4691bf0.jpg
https://ria.ru/20251211/volgograd-2061448060.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061419634_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_2993a2d0cbb3a4bf26ddbfb585e3cf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в Волгоградской области
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Волгоградом
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа в многоэтажке в Петровом Вале