Прокуратура начала проверку после сообщения о взрыве в пермском политехе
2025-12-11T11:18:00+03:00
Прокуратура начала проверку после сообщения о взрыве в пермском политехе
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в лаборатории пермского политехнического университета, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее в ряде местных пабликов появилась информация о взрыве в лаборатории в пермском политехе, который якобы повлек жертвы.
"Проверка проводится. На месте работают наши сотрудники", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о взрыве в здании университета.
В вузе информацию об инциденте агентству пока не прокомментировали.