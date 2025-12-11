Прокуратура начала проверку после сообщения о взрыве в пермском политехе

ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о взрыве в лаборатории пермского политехнического университета, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее в ряде местных пабликов появилась информация о взрыве в лаборатории в пермском политехе, который якобы повлек жертвы.

"Проверка проводится. На месте работают наши сотрудники", - заявили в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о взрыве в здании университета.