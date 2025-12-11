Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом - РИА Новости, 11.12.2025
16:23 11.12.2025
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом - РИА Новости, 11.12.2025
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом
В Госдуму внесен законопроект о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания,... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T16:23:00+03:00
2025-12-11T16:23:00+03:00
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом

В ГД внесли проект об ограничениях для преступников, скрывающихся за границей

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и уклоняющихся от исполнения наказания", - сказано в думской электронной базе.
Общество Россия Госдума РФ
 
 
