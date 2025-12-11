https://ria.ru/20251211/proekt-2061425954.html
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом
В ГД внесли проект об ограничениях для лиц, скрывающихся за рубежом
В Госдуму внесен законопроект о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания,... РИА Новости, 11.12.2025
общество
россия
госдума рф
