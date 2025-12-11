Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот

ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил реализовать в регионе проект по обеспечению жильем детей-сирот через инвестирование в строительство, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Такой формат обеспечения жильём стал успешным инструментом в работе регионального жилищного центра, который выстраивает работу с надежными подрядчиками. Приоритет отдается домам, уже подключенным ко всем коммуникациям. Подобранные объекты позволяют предоставлять сиротам современные и комфортные условия проживания. Так, новостройка на улице Чередовой в Омске, в которую были направлены государственные инвестиции, полностью введена в эксплуатацию. В ней уже началась передача квартир льготным категориям, включая участников СВО из числа детей-сирот.

"По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко реализован проект по обеспечению детей-сирот жильём через инвестирование в строительство многоквартирного дома высокой степени готовности. Новый подход позволил значительно ускорить решение квартирного вопроса и предоставить льготникам современное, благоустроенное жилье", – сообщили в пресс-службе.