Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил реализовать в регионе проект по обеспечению жильем детей-сирот через инвестирование в строительство, сообщили... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:46:00+03:00
ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил реализовать в регионе проект по обеспечению жильем детей-сирот через инвестирование в строительство, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Такой формат обеспечения жильём стал успешным инструментом в работе регионального жилищного центра, который выстраивает работу с надежными подрядчиками. Приоритет отдается домам, уже подключенным ко всем коммуникациям. Подобранные объекты позволяют предоставлять сиротам современные и комфортные условия проживания. Так, новостройка на улице Чередовой в Омске, в которую были направлены государственные инвестиции, полностью введена в эксплуатацию. В ней уже началась передача квартир льготным категориям, включая участников СВО из числа детей-сирот.
"По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко реализован проект по обеспечению детей-сирот жильём через инвестирование в строительство многоквартирного дома высокой степени готовности. Новый подход позволил значительно ускорить решение квартирного вопроса и предоставить льготникам современное, благоустроенное жилье", – сообщили в пресс-службе.
В следующем году планируется заключение аналогичных контрактов с несколькими застройщиками сразу — в Омске, Таре, Калачинске, Таврическом, Полтавском и других районах области. Планируется, что до конца года жильём будут обеспечены 594 сироты.