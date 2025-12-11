Рейтинг@Mail.ru
Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот
Омская область
Омская область
 
14:46 11.12.2025
Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот
Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот - РИА Новости, 11.12.2025
Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил реализовать в регионе проект по обеспечению жильем детей-сирот через инвестирование в строительство, сообщили... РИА Новости, 11.12.2025
Хоценко поручил обеспечить жильем омских сирот

Хоценко поручил обеспечить жильем сирот через инвестирование в строительство

Губернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил реализовать в регионе проект по обеспечению жильем детей-сирот через инвестирование в строительство, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Такой формат обеспечения жильём стал успешным инструментом в работе регионального жилищного центра, который выстраивает работу с надежными подрядчиками. Приоритет отдается домам, уже подключенным ко всем коммуникациям. Подобранные объекты позволяют предоставлять сиротам современные и комфортные условия проживания. Так, новостройка на улице Чередовой в Омске, в которую были направлены государственные инвестиции, полностью введена в эксплуатацию. В ней уже началась передача квартир льготным категориям, включая участников СВО из числа детей-сирот.
"По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко реализован проект по обеспечению детей-сирот жильём через инвестирование в строительство многоквартирного дома высокой степени готовности. Новый подход позволил значительно ускорить решение квартирного вопроса и предоставить льготникам современное, благоустроенное жилье", – сообщили в пресс-службе.
В следующем году планируется заключение аналогичных контрактов с несколькими застройщиками сразу — в Омске, Таре, Калачинске, Таврическом, Полтавском и других районах области. Планируется, что до конца года жильём будут обеспечены 594 сироты.
27.10.2025
Хоценко: омским сиротам передали более 80 новых квартир
27 октября, 12:28
 
Омская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
