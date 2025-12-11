Белый дом запустил сайт по продаже гражданства США за $1 миллион

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Сайт по оформлению "Золотой карты" правительства США, которую президент Дональд Трамп называл кратчайшим путем к американскому гражданству, предлагает состоятельным иностранцам постоянный вид на жительство за один миллион долларов, подать заявку стоит 15 тысяч, эту сумму удержат даже в случае отрицательного ответа, Сайт по оформлению "Золотой карты" правительства США, которую президент Дональд Трамп называл кратчайшим путем к американскому гражданству, предлагает состоятельным иностранцам постоянный вид на жительство за один миллион долларов, подать заявку стоит 15 тысяч, эту сумму удержат даже в случае отрицательного ответа, выяснило РИА Новости.

"Золотая карта Трампа" - на главной странице одноименного сайта прямоугольник соответствующего оттенка. Здесь же - президент США , голова белоголового орлана, статуя Свободы, американский флаг. На заднем фоне проплывают облака, среди которых летят другие хищные птицы.

Поучаствовать в программе предлагают любому желающему.

"Сбор за услуги министерства внутренней безопасности - 15 тысяч долларов, после проверки и взноса в один миллион долларов получите резидентство в рекордные сроки с "Золотой картой Трампа ", - предлагает услуги правительства США сайт.

При переходе по ссылке требуется внести личную и финансовую информацию. Карту могут отозвать, говорится в пояснении на сайте. "Это виза, поэтому серьезные риски в сфере безопасности - это причина для отзыва", - сообщают заявителям.

Сборы предлагают считать подарками. Взнос за рассмотрение заявки в 15 тысяч долларов не возвращается, подчеркивается на сайте.

Процесс согласования занимает недели, обещают власти.

Скоро обещают запустить вариант с платиновой картой: за пять миллионов долларов пожертвования заявитель получит право проживать в США до 270 дней в году без необходимости платить налоги.