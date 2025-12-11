Рейтинг@Mail.ru
02:08 11.12.2025
Белый дом запустил сайт по продаже гражданства США за $1 миллион
Белый дом запустил сайт по продаже гражданства США за $1 миллион
Сайт по оформлению "Золотой карты" правительства США, которую президент Дональд Трамп называл кратчайшим путем к американскому гражданству, предлагает...
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом запустил сайт по продаже гражданства США за $1 миллион

Белый дом запустил сайт по продаже "Золотой карты Трампа"

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует "золотую карту"
Президент США Дональд Трамп демонстрирует золотую карту - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп демонстрирует "золотую карту". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Сайт по оформлению "Золотой карты" правительства США, которую президент Дональд Трамп называл кратчайшим путем к американскому гражданству, предлагает состоятельным иностранцам постоянный вид на жительство за один миллион долларов, подать заявку стоит 15 тысяч, эту сумму удержат даже в случае отрицательного ответа, выяснило РИА Новости.
"Золотая карта Трампа" - на главной странице одноименного сайта прямоугольник соответствующего оттенка. Здесь же - президент США, голова белоголового орлана, статуя Свободы, американский флаг. На заднем фоне проплывают облака, среди которых летят другие хищные птицы.
Люди в США - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В США за сутки продали тысячу новых "золотых карт" ВНЖ
22 марта, 22:55
Поучаствовать в программе предлагают любому желающему.
"Сбор за услуги министерства внутренней безопасности - 15 тысяч долларов, после проверки и взноса в один миллион долларов получите резидентство в рекордные сроки с "Золотой картой Трампа", - предлагает услуги правительства США сайт.
При переходе по ссылке требуется внести личную и финансовую информацию. Карту могут отозвать, говорится в пояснении на сайте. "Это виза, поэтому серьезные риски в сфере безопасности - это причина для отзыва", - сообщают заявителям.
Сборы предлагают считать подарками. Взнос за рассмотрение заявки в 15 тысяч долларов не возвращается, подчеркивается на сайте.
Процесс согласования занимает недели, обещают власти.
Скоро обещают запустить вариант с платиновой картой: за пять миллионов долларов пожертвования заявитель получит право проживать в США до 270 дней в году без необходимости платить налоги.
Трамп на мероприятии в Белом доме объяснял преимущества давно обещанной программы тем, что "грин-кард" получить практически невозможно. "Золотая карта Трампа правительства США здесь! Прямой путь к гражданству для тех, кто пройдет проверку. Восторг", - представил президент США новый сайт в публикации в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем
Вчера, 03:56
 
