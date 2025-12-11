Пробки вечером в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пробки вечером в четверг в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Затруднения движения наблюдаются в центре города. Садовое кольцо стоит практически на всем протяжении и на внутренней, и на внешней стороне. Автомобилистам придется постоять на Москворецкой и Кремлевской набережных, Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице. Частично перекрыто движение на Боровицкой площади, на улице Покровка, на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной вал, на улице Конюшковская перед площадью Свободной России, на Кутузовском проспекте перед Новоарбатским мостом, на улице Большая Дмитровка в районе дома два.
Плотное движение также почти на всем протяжении фиксируется на Третьем транспортном кольце, на внешней и внутренней сторонах МКАД на севере, юго-западе и юго-востоке.