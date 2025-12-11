Пробки вечером в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пробки вечером в четверг в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Плотное движение также почти на всем протяжении фиксируется на Третьем транспортном кольце, на внешней и внутренней сторонах МКАД на севере, юго-западе и юго-востоке.