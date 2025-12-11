В Москве вынесли приговор мужчине, совращавшему девочек в соцсетях

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии строгого режима мужчину, который несколько месяцев совращал в интернете трех несовершеннолетних девочек, а также склонял нескольких человек в переписках к совместному суициду, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Следствие установило, что с марта по июнь 2023 года фигурант под вымышленными именами познакомился в соцсетях с тремя несовершеннолетними девочками. В ходе переписок он предлагал им встретиться, а также говорил, что хочет с ними "совершить действия сексуального характера".

Кроме того, следователи выяснили, что с июня по август 2023 года мужчина в переписках в соцсетях убеждал несколько человек, в том числе несовершеннолетних, совершить с ним совместное самоубийство.

В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что мужчина пытался склонить к самоубийству около 10 человек, в том числе несовершеннолетних.

СК также рассказали, что в ходе расследования были проведены судебные экспертизы, среди которых психолого-лингвистические и сексолого-психолого-психиатрические. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили мужчину в совершенных преступлениях.