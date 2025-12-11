https://ria.ru/20251211/prigovor-2061520769.html
В Москве вынесли приговор мужчине, совращавшему девочек в соцсетях
В Москве вынесли приговор мужчине, совращавшему девочек в соцсетях
В Москве вынесли приговор мужчине, совращавшему девочек в соцсетях
Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии строгого режима мужчину, который несколько месяцев совращал в интернете трех несовершеннолетних девочек, а также...
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
В Москве вынесли приговор мужчине, совращавшему девочек в соцсетях
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 6 годам колонии строгого режима мужчину, который несколько месяцев совращал в интернете трех несовершеннолетних девочек, а также склонял нескольких человек в переписках к совместному суициду, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК по столице.
Следствие установило, что с марта по июнь 2023 года фигурант под вымышленными именами познакомился в соцсетях с тремя несовершеннолетними девочками. В ходе переписок он предлагал им встретиться, а также говорил, что хочет с ними "совершить действия сексуального характера".
Кроме того, следователи выяснили, что с июня по август 2023 года мужчина в переписках в соцсетях убеждал несколько человек, в том числе несовершеннолетних, совершить с ним совместное самоубийство.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что мужчина пытался склонить к самоубийству около 10 человек, в том числе несовершеннолетних.
В СК
также рассказали, что в ходе расследования были проведены судебные экспертизы, среди которых психолого-лингвистические и сексолого-психолого-психиатрические. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили мужчину в совершенных преступлениях.
«
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе, добавив, что мужчина признан виновным в "развратных действиях" и "склонении к самоубийству".