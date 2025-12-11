Рейтинг@Mail.ru
Житель Орловской области получили срок за призывы к сотрудничеству с ВСУ - РИА Новости, 11.12.2025
15:54 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/prigovor-2061415938.html
Житель Орловской области получили срок за призывы к сотрудничеству с ВСУ
Житель Орловской области получили срок за призывы к сотрудничеству с ВСУ - РИА Новости, 11.12.2025
Житель Орловской области получили срок за призывы к сотрудничеству с ВСУ
Житель Орловской области получили срок за призывы к сотрудничеству с ВСУ

Жителя Орловской области осудили на 3,5 года за призывы к сотрудничеству с ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уроженец Орловской области, призывавший участвующих в спецоперации российских бойцов к переходу на сторону врага и сотрудничеству с ВСУ, получил 3,5 года колонии за деятельность против безопасности государства, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По информации ведомства, находясь на территории московского региона, уроженец Орловской области, являясь пособником признанной в России террористической организации, разместил в открытом доступе в сети интернет публикации, призывающие российских военнослужащих к переходу на сторону противника, а также к сотрудничеству с вооруженными силами Украины путем предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд вынес приговор грузчику за призывы к терроризму
8 декабря, 18:43
Отмечается, что сотрудники ГСУ СК России по Москве возбудили и расследовали против фигуранта уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма).
"Второй Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным УФСБ, мужчина разместил в администрируемом им Telegram-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории РФ. Его, как уточняется в сообщении, на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Житель Омска получил 11 лет колонии за призыв вступать в ВСУ
3 апреля, 11:33
 
