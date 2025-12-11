Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье оценили риски милитаризации Молдавии - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/pridnestrove-2061292070.html
В Приднестровье оценили риски милитаризации Молдавии
В Приднестровье оценили риски милитаризации Молдавии - РИА Новости, 11.12.2025
В Приднестровье оценили риски милитаризации Молдавии
Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность в Приднестровье и повышает риск инцидентов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор центра изучения РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T09:26:00+03:00
2025-12-11T09:26:00+03:00
в мире
молдавия
израиль
днестр
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250725/glava-2031333427.html
https://ria.ru/20250409/pmr-2010353641.html
https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031303346.html
молдавия
израиль
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, израиль, днестр, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Израиль, Днестр, Майя Санду, НАТО
В Приднестровье оценили риски милитаризации Молдавии

Бондарь: милитаризация Молдавии повышает риск инцидентов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность в Приднестровье и повышает риск инцидентов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор центра изучения миротворчества, проректор по международной деятельности Приднестровского государственного университета Виталий Бондарь.
В среду пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщила, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз. Молдавское ведомство также ранее опубликовало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Глава МИД ПМР заявил о росте националистических настроений в Молдавии
25 июля, 10:03
"Вопрос милитаризации в регионе вызывает закономерную обеспокоенность, поскольку подобные процессы неизбежно влияют на общую атмосферу безопасности. Усиление военного присутствия и наращивание силовых элементов способны повысить уровень напряжённости, снизить предсказуемость ситуации и создать условия, при которых возрастает риск недоразумений или инцидентов", - сказал Бондарь.
Эксперт добавил, что в таких обстоятельствах крайне важно избегать шагов, которые могут восприниматься как усиление давления или подготовка к силовым действиям. По его словам, в условиях неурегулированного конфликта на Днестре любые изменения военной обстановки приобретают дополнительную чувствительность.
"Нарастание милитаризации способно осложнить работу существующих переговорных механизмов, сократить пространство для дипломатических решений и увеличить вероятность непреднамеренной эскалации. Поддержание стабильности в таких ситуациях требует максимально взвешенных действий, прозрачности и регулярного взаимодействия между сторонами", - отметил Бондарь.
По его словам, экспертное сообщество Приднестровья в целом выражает сдержанную, но последовательную обеспокоенность происходящей в Молдавии милитаризации.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом
9 апреля, 22:59
"В профессиональной среде подчёркивается необходимость сохранения каналов коммуникации, укрепления мер доверия и продолжения диалога в любых доступных форматах. Устойчивое решение возможно только на основе дипломатии, взаимного уважения и участия международных партнёров, способных содействовать поддержанию стабильности и предотвращению эскалации", - подытожил Бондарь.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Приднестровье обеспокоены милитаризацией Молдавии
25 июля, 06:09
 
В миреМолдавияИзраильДнестрМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала