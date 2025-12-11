В Приднестровье оценили риски милитаризации Молдавии

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе

ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность в Приднестровье и повышает риск инцидентов, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор центра изучения миротворчества, проректор по международной деятельности Приднестровского государственного университета Виталий Бондарь.

В среду пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщила, что НАТО направила республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз. Молдавское ведомство также ранее опубликовало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле

"Вопрос милитаризации в регионе вызывает закономерную обеспокоенность, поскольку подобные процессы неизбежно влияют на общую атмосферу безопасности. Усиление военного присутствия и наращивание силовых элементов способны повысить уровень напряжённости, снизить предсказуемость ситуации и создать условия, при которых возрастает риск недоразумений или инцидентов", - сказал Бондарь.

Эксперт добавил, что в таких обстоятельствах крайне важно избегать шагов, которые могут восприниматься как усиление давления или подготовка к силовым действиям. По его словам, в условиях неурегулированного конфликта на Днестре любые изменения военной обстановки приобретают дополнительную чувствительность.

"Нарастание милитаризации способно осложнить работу существующих переговорных механизмов, сократить пространство для дипломатических решений и увеличить вероятность непреднамеренной эскалации. Поддержание стабильности в таких ситуациях требует максимально взвешенных действий, прозрачности и регулярного взаимодействия между сторонами", - отметил Бондарь.

По его словам, экспертное сообщество Приднестровья в целом выражает сдержанную, но последовательную обеспокоенность происходящей в Молдавии милитаризации.

"В профессиональной среде подчёркивается необходимость сохранения каналов коммуникации, укрепления мер доверия и продолжения диалога в любых доступных форматах. Устойчивое решение возможно только на основе дипломатии, взаимного уважения и участия международных партнёров, способных содействовать поддержанию стабильности и предотвращению эскалации", - подытожил Бондарь.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.