Рейтинг@Mail.ru
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/prezident-2061262507.html
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 11.12.2025
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
Президент Польши Кароль Навроцкий не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29, сообщил журналистам глава Бюро международной политики... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:05:00+03:00
2025-12-11T02:05:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
марчин пшидач
кароль навроцкий
владислав косиняк-камыш
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061144499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_921f0f4009fad840c4ab64323b4d31a2.jpg
https://ria.ru/20250604/polsha-2020963244.html
https://ria.ru/20250408/polsha-2010057127.html
https://ria.ru/20250326/nato-2007468311.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061144499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_358cbdeb80672ff33416b32093015d37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, марчин пшидач, кароль навроцкий, владислав косиняк-камыш , нато, миг-29
В мире, Украина, Польша, Россия, Марчин Пшидач, Кароль Навроцкий, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, МиГ-29
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29

Президент Польши Навроцкий оказался не в курсе передачи Украине МиГ-29

CC BY 2.0 / Geoff Moore / МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CC BY 2.0 / Geoff Moore /
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
В среду министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ВВС Польши выводят из эксплуатации МиГ-29 и хотят передать их Украине.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева
4 июня, 20:08
"Президент не информирован об этом важном вопросе", - сказал Пшидач.
При этом, добавил он, с президентом должны были проконсультироваться как с главнокомандующим Вооруженными силами.
"С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении", - подчеркнул Придач
По его словам, Польша передавала военную технику Украине и в предыдущие годы, "но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента республики".
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Польша вызвалась обеспечить логистику для перемирия на Украине
8 апреля, 16:26
Польша ранее передала Украине около десяти МиГ-29. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все являются боеспособными.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
НАТО взяла под контроль передачу вооружения Украине, заявили в МО Польши
26 марта, 15:30
 
В миреУкраинаПольшаРоссияМарчин ПшидачКароль НавроцкийВладислав Косиняк-КамышНАТОМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала