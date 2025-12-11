https://ria.ru/20251211/prezident-2061262507.html
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 11.12.2025
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
Президент Польши Кароль Навроцкий не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29, сообщил журналистам глава Бюро международной политики... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T02:05:00+03:00
2025-12-11T02:05:00+03:00
2025-12-11T02:05:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
марчин пшидач
кароль навроцкий
владислав косиняк-камыш
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061144499_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_921f0f4009fad840c4ab64323b4d31a2.jpg
https://ria.ru/20250604/polsha-2020963244.html
https://ria.ru/20250408/polsha-2010057127.html
https://ria.ru/20250326/nato-2007468311.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061144499_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_358cbdeb80672ff33416b32093015d37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, россия, марчин пшидач, кароль навроцкий, владислав косиняк-камыш , нато, миг-29
В мире, Украина, Польша, Россия, Марчин Пшидач, Кароль Навроцкий, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, МиГ-29
Президента Польши удивила информация о передаче Украине МиГ-29
Президент Польши Навроцкий оказался не в курсе передачи Украине МиГ-29
ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий не в курсе планируемой передачи Украине польских истребителей МиГ-29, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
В среду министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш
заявил, что ВВС Польши
выводят из эксплуатации МиГ-29
и хотят передать их Украине
.
"Президент не информирован об этом важном вопросе", - сказал Пшидач
.
При этом, добавил он, с президентом должны были проконсультироваться как с главнокомандующим Вооруженными силами.
"С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении", - подчеркнул Придач
По его словам, Польша передавала военную технику Украине и в предыдущие годы, "но это всегда происходило не только с ведома, но и с согласия президента республики".
Польша ранее передала Украине около десяти МиГ-29. На вооружении Войска польского остаются не более 15 таких машин, из которых не все являются боеспособными.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.